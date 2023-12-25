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Россияне все чаще отказываются участвовать в штурмах, группами сдаются в плен, - ВСУ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Захватчики начали группами сдаваться в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", - рассказал Штупун.

По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.

"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - добавил спикер.

Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен - бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.

"Так как за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие вины офицеры их раздевают до гола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - рассказал спикер.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте за сутки зафиксировано 66 боевых столкновений. Защитники отбили десятки атак россиян вблизи Авдеевки и уничтожили два вражеских истребителя-бомбардировщика.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы удерживают позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области. В районе Крынок продолжают продолжаться позиционные бои.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 353 950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 самолета и 33 артсистемы врага.

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