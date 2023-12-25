ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались на Купянском направлении в районе Синьковки и Стельмаховки (к северо-западу от Сватового) и на Лиманском направлении к востоку от Ямполевки; к югу от Кузьминого; вблизи Тернов, Торского, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска увеличили количество артиллерийских ударов на направлениях Купянска, Лимана, Бахмута до более чем 1000 ударов в сутки.

Бои в Донецкой области

24 декабря российский блоггер заявил, что украинские войска продвинулись юго-западнее Верхнекаменского и в районе Бахмута возле Хромового и Клещиевки.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северо-западу от Бахмута вблизи Богдановки и Васюковки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута возле Клещиевки, Андреевки и Южного.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское командование разворачивает части 177 полка морской пехоты под Курдюмовкой после того, как вывело эти части из боев под Крынками и Подстепным на восточном (левом) берегу Херсонской области для расформирования и пополнения.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы недавно продвинулись к востоку от Степного (к северу от Авдеевки).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия произошли северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки и в направлении Очеретино; у Степного, Северного, Первомайского и Невельского.

Глава Авдеевской городской военной администрации Украины Виталий Барабаш заявил, что за прошедшие сутки российские войска усилили обстрелы Авдеевки.

24 декабря российские и украинские войска продолжали позиционные боевые действия на запад и юго-запад в районе города Донецка. Столкновения были близ Марьинки, Новомихайловки и Победы.

Машовец заявил, что подразделения российской 39-й мотострелковой бригады и 225-го и 33-го мотострелковых полков действуют под Новомихайловкой.

"Южная ось"

Сообщается, что 24 декабря российские и украинские войска не совершали наступательных действий в районе границы Донецко-Запорожской областей.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои произошли вблизи Работино и Вербового и к югу от Гуляйполя. Российские блоггеры продолжали рассказывать, что плохие погодные условия влияют на способность сил РФ проводить наземные маневры.

Российский "военкор" утверждал, что плохо обученный "спецконтингент" РФ развернулся в районе Работино и усугубил неопределенное воздушно-десантное подразделение. Согласно заявлению командующего ВДВ России Михаила Теплинского от 23 декабря, что новые выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командования отправлены в зону боевых действий ранее запланированной даты развертывания.

На 24 декабря украинские силы удерживают позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области. Российские и украинские источники утверждали, что позиционные боевые действия продолжались на восточном берегу, в том числе близ Кринок.

Российский "военкор" заявил, что РФ не может вытеснить украинские силы из плацдарма в Крынках из-за эффективных беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.