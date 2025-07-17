"Россияне боятся": Зеленский о возможном прорыве в окончании войны из-за санкций США

По словам Зеленского, многие россияне не понимают цели войны и частным образом выступают против нее, но не решаются говорить открыто, ведь "не свободны, как западный мир".

"Они боятся, что у них или заберут деньги, или их бросят в тюрьму [если они выскажутся сейчас]", - пояснил президент.

В то же время он отметил, что ситуация может измениться, когда россияне почувствуют экономические последствия.

"Но когда людей увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что через экономическое давление можно ослабить возможности Кремля продолжать войну и добавил, что по этой стратегии президент США Дональд Трамп может сыграть ключевую роль.

"Мы, конечно, хотели бы ускорить этот процесс", - отметил глава государства.

Украина, по словам Зеленского, готова предоставить Трампу "больше информации, больше аргументов в пользу жестких санкций против России".