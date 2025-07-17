"Росіяни бояться": Зеленський про можливий прорив у закінченні війни через санкції США

За словами Зеленського, багато росіян не розуміють мети війни та приватно виступають проти неї, але не наважуються говорити відкрито, адже "не вільні, як західний світ".

"Вони бояться, що у них або заберуть гроші, або їх кинуть до в'язниці [якщо вони висловляться зараз]", - пояснив президент.

Водночас він зазначив, що ситуація може змінитися, коли росіяни відчують економічні наслідки.

"Але коли людей звільняють з роботи, бо відбуваються скорочення, бо роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що через економічний тиск можна послабити можливості Кремля продовжувати війну та додав, що за цією стратегією президент США Дональд Трамп може відіграти ключову роль.

"Ми, звичайно, хотіли б пришвидшити цей процес", - зазначив глава держави.

Україна, за словами Зеленського, готова надати Трампу "більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Росії".