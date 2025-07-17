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"Россияне боятся": Зеленский о возможном прорыве в окончании войны из-за санкций США

Четверг 17 июля 2025 16:35
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"Россияне боятся": Зеленский о возможном прорыве в окончании войны из-за санкций США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на фактор, который может существенно повлиять на завершение войны - экономическое давление на РФ через санкции. Он считает, что именно это способно привести к социальным изменениям в стране-агрессоре.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью New York Post.

По словам Зеленского, многие россияне не понимают цели войны и частным образом выступают против нее, но не решаются говорить открыто, ведь "не свободны, как западный мир".

"Они боятся, что у них или заберут деньги, или их бросят в тюрьму [если они выскажутся сейчас]", - пояснил президент.

В то же время он отметил, что ситуация может измениться, когда россияне почувствуют экономические последствия.

"Но когда людей увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что через экономическое давление можно ослабить возможности Кремля продолжать войну и добавил, что по этой стратегии президент США Дональд Трамп может сыграть ключевую роль.

"Мы, конечно, хотели бы ускорить этот процесс", - отметил глава государства.

Украина, по словам Зеленского, готова предоставить Трампу "больше информации, больше аргументов в пользу жестких санкций против России".

Трамп дал Путину 50 дней на мирное соглашение

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании российским диктатором из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по завершению войны в Украине.

Трамп отметил, что ожидал заключения соглашения еще два месяца назад, но этого так и не произошло. В ответ на затягивание процесса он пригрозил России жесткими экономическими мерами.

Американский лидер заявил, что в случае отсутствия договоренностей в течение 50 дней Вашингтон введет вторичные тарифы на уровне 100, подчеркнув, что это будет сделано без каких-либо исключений.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года.

Что будет с Путиным после дедлайна в 50 дней - читайте в материале РБК-Украина.

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