"Росіяни бояться": Зеленський про можливий прорив у закінченні війни через санкції США

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на фактор, який може суттєво вплинути на завершення війни - економічний тиск на РФ через санкції. Він вважає, що саме це здатне призвести до соціальних змін у країні-агресорі.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю New York Post .

За словами Зеленського, багато росіян не розуміють мети війни та приватно виступають проти неї, але не наважуються говорити відкрито, адже "не вільні, як західний світ".

"Вони бояться, що у них або заберуть гроші, або їх кинуть до в'язниці [якщо вони висловляться зараз]", - пояснив президент.

Водночас він зазначив, що ситуація може змінитися, коли росіяни відчують економічні наслідки.

"Але коли людей звільняють з роботи, бо відбуваються скорочення, бо роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що через економічний тиск можна послабити можливості Кремля продовжувати війну та додав, що за цією стратегією президент США Дональд Трамп може відіграти ключову роль.

"Ми, звичайно, хотіли б пришвидшити цей процес", - зазначив глава держави.

Україна, за словами Зеленського, готова надати Трампу "більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Росії".