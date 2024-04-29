Росіяни більше 300 разів били по Запорізькій області: є поранений і зруйноване житло

Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Внаслідок атаки на Запорізький район поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Запоріжжя Івана Федорова .

216 артобстрілів росіяни завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська.

П’ять обстрілів з РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине.

Шість авіаційних ударів прийшлися по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.

Сьогодні протягом ночі через ракетну небезпеку і загрозу авіаційних засобів ураження повітряну тривогу оголошували у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Вчора, 28 квітня, о 13:37 у Запоріжжі російські окупанти атакували промисловий об'єкт. Минулося без постраждалих. Інформацію про руйнування мер міста обіцяв надати пізніше.

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