Армия РФ атаковала промышленный объект в Запорожье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Сегодня в 13:37 в Запорожье и области прогремел мощный взрыв. Как отметил глава ОВА, россияне атаковали один из промышленных объектов Запорожья.

"Информация о разрушении уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил Федоров.

Отметим, что в Запорожской области с начала суток четыре раза объявляли воздушную тревогу, в последний раз - в 13:18. Она длилась полчаса. Во время последней воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.