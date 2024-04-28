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Армия РФ атаковала промышленный объект в Запорожье

Запорожье, Воскресенье 28 апреля 2024 16:08
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Армия РФ атаковала промышленный объект в Запорожье Иллюстративное фото: в Запорожье был атакован промышленный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала Запорожье в воскресенье, 28 апреля. Оккупанты ударили по объекту промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Сегодня в 13:37 в Запорожье и области прогремел мощный взрыв. Как отметил глава ОВА, россияне атаковали один из промышленных объектов Запорожья.

"Информация о разрушении уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил Федоров.

Отметим, что в Запорожской области с начала суток четыре раза объявляли воздушную тревогу, в последний раз - в 13:18. Она длилась полчаса. Во время последней воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Ночная атака врага

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине четыре "Шахеда", а также пять беспилотников неустановленного типа и зенитную ракету С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских дронов.

Россияне ударили по Николаеву дронами. В результате атаки была серьезно повреждена гостиница, которая только восстановилась после обстрелов в 2022 году.

В Николаевской ОВА также сообщили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.

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