Россияне били по Харьковской области из артиллерии и минометов, два человека пострадали
Российские оккупанты 18 октября атаковали Харьковскую область из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В течении прошедших суток враг наносил ракетные удары по Харькову и продолжал террор мирного населения прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий Чугуевского, Харьковского и Купянского районов", - написал он.
Синегубов отметил, что под вражеский огонь попали населенные пункты: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями были госпитализированы два человека - 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском.
Кроме этого, Синегубов сообщил, что россияне пытались идти в наступление в районе населенных пунктов Огурцово Чугуевского района и Двуречная Купянского района. Но ВСУ заставили их отступить с потерями.
Напомним, вчера россияне запустили по Харькову 8 ракет из российского Белгорода.
Днем 14 октября оккупанты снова нанесли ракетный удар по Харькову . В городе было зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".
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