Россияне били по Харьковской области из артиллерии и минометов, два человека пострадали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"В течении прошедших суток враг наносил ракетные удары по Харькову и продолжал террор мирного населения прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий Чугуевского, Харьковского и Купянского районов", - написал он.

Синегубов отметил, что под вражеский огонь попали населенные пункты: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями были госпитализированы два человека - 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском.

Кроме этого, Синегубов сообщил, что россияне пытались идти в наступление в районе населенных пунктов Огурцово Чугуевского района и Двуречная Купянского района. Но ВСУ заставили их отступить с потерями.