По Харькову нанесено несколько ракетных ударов

Днем 14 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В городе зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

"Четыре "прилета" в Харькове", - написал Терехов и через минуту добавил, что в городе прогремело еще несколько взрывов.

Глава Харьковской ОВА в свою очередь призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", - отметил он.

Тем временем Telegram-каналы публикую кадры с места "прилета". На видео видно, что на городом поднимается дым.

Отметим, что за несколько минут до взрыва паблики сообщили о вылете ракет из российского Белгорода.