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Россияне били по Днепропетровской области из артиллерии: есть раненые

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Пятница 04 августа 2023 07:57
Россияне били по Днепропетровской области из артиллерии: есть раненые Фото: россияне ночью атаковали Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 4 августа россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области - известно о двух раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Россияне пять раз обстреливали район: попали по районному центру, Красногригоревской и Мировской общин.

"Пострадали двое жителей Никополя. Среди них 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Им оказана необходимая помощь. Будут лечиться дома", - отметил Лысак.

Кроме этого, в городе изуродовано более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика. Повреждены несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередачи. Избиты десять хозяйственных построек, еще два - уничтожены.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне почти каждый день атакуют Днепропетровскую область с другого берега Днепра. Обычно они используют артиллерию и управляемые авиабомбы, а избивают в основном по Никопольскому району.

Так, 3 августа россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии - повреждены две школы, а 31 июля оккупанты нанесли семь ударов по региону.

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Днепропетровская область Война России против Украины
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