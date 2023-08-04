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Росіяни били по Дніпропетровській області з артилерії: є поранені

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П'ятниця 04 серпня 2023 07:57
Росіяни били по Дніпропетровській області з артилерії: є поранені Фото: росіяни вночі атакували Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 4 серпня росіяни атакували Нікопольский район Дніпропетровської області - відомо про двох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Росіяни п'ять разів обстрілювали район: влучили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

"Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома", - зазначив Лисак.

Крім цього, у місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві - знищені.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни майже щодня атакують Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби, а б'ють в основному по Нікопольскому району.

Так, 3 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії - пошкоджено дві школи, а 31 липня окупанти завдали сім ударів по регіону.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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