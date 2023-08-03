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Россияне били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области: есть разрушения

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Четверг 03 августа 2023 07:58
Россияне били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области: есть разрушения Фото: россияне ночью атаковали Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 3 августа россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии - повреждены две школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По Червогогригоревскому обществу Никопольского района россияне выпустили более 15 снарядов из тяжелой артиллерии.

"Повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А еще - одну из школ. В ней посыпались окна и изуродовали стены", - сообщил Лысак.

По учебному заведению агрессор ударил и в Покровской общине Синельниковского района. Здание частично разрушено. Отмечается, что жертв нет.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне почти каждый день атакуют Днепропетровскую область с другого берега Днепра. Обычно они используют артиллерию и управляемые авиабомбы, а избивают в основном по Никопольскому району.

Так, 31 июля оккупанты нанесли семь ударов по региону, а 27 июля из-за атаки в ряде населенных пунктов были поврежденияи разрушения домов, хозяйственных построек, церкви и образовательного учреждения.

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