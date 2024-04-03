Россияне атакуют Украину "Шахедами". В ряде областей объявлена тревога

Российские военные запустили по Украине беспилотники типа Shahed. В ряде южных и центральных областей объявлена воздушная тревога. Дроны с юга подлетают к Черкасской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первую волну дронов войска агрессора запустили около 23:00 во вторник, 2 апреля. Беспилотники двигались со временно оккупированных районов Запорожской области в северо-западном направлении.
Позже одна группа БпЛА двигалась в западном направлении на границе Запорожской и Днепропетровской областей, а другая - из Днепропетровской в направлении Харьковской области.
Около 0:24 россияне запустили новую группу дронов из Херсонской в направлении Николаевской области. БпЛА движутся в направлении Кировоградской области.
Позже беспилотники двигались в северо-западном направлении в сторону Полтавской и Кировоградской областей. Также БпЛА замечены в Николаевской области, движутся в направлении Кировоградской области.
В 1:23 Воздушные силы сообщили, что беспилотники движутся из Кировоградской и Полтавской областей в направлении Черкасской области.
По состоянию на 2:00, карта воздушных тревог выглядит так:
В ночь на 2 апреля, россияне запустили 10 ударных БпЛА типа Shahed с крымского мыса Чауда. Во время атаки один из дронов повредил объект энергетики в Кировоградской области. Кроме того, были повреждены подстанция и высоковольтная линия "Укрэнерго".
Днем 2 апреля россияне ударили управляемой авиационной ракетой по Днепру. В результате обстрела пострадали гражданские лица.
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