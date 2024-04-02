Во время ночной атаки россияне повредили подстанцию и высоковольтную линию "Укрэнерго"

В ходе атаки в ночь на 2 апреля российский БПЛА повредил оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Также обломки ракеты повредили высоковольтную воздушную линию 330 кВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

По данным пресс-службы, "продолжаются аварийно-восстановительные работы".

В "Укрэнерго" сообщили, что сегодня утром применены ограничения потребления для всех потребителей в Харьковской области. Продолжают действовать ограничения для промышленных потребителей в Кривом Роге.

В основном в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10867 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1574 МВт.

Напомним, в ночь на 2 апреля во время очередной дроновой атаки россияне повредили объект энергетики в Кировоградской области.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.

Россия использует новую тактику для ударов по энергетике. Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. Россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет - "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов". Кроме того, атаки проводятся в ночное время, что, с одной стороны, должно усложнить фиксацию воздушных целей нашим подразделениям ПВО, с другой - вызвать психологическое и физическое истощение среди гражданского населения.