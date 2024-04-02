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В Днепре прозвучали взрывы после пуска российской ракеты

Днепр, Вторник 02 апреля 2024 16:49
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В Днепре прозвучали взрывы после пуска российской ракеты Иллюстративное фото: в Днепре во время воздушной тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре местные жители сегодня, 2 апреля, днем услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Местные власти пока не раскрывают деталей взрывов и не называют их причин.

Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Отметим, в Воздушных силах до взрывов предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета.

Обстрелы Днепра

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Днепру. В частности, они запускают в сторону города управляемые авиационные ракеты Х-59.

В частности, Х-59 была сбита над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта. Ее уничтожили военнослужащие Воздушного командования "Восток".

Также 29 марта в Днепропетровской области во время массированного удара по Украине пострадали шесть человек, в том числе 5-летний ребенок.

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