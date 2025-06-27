Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву: как минимум трое пострадавших
Российские оккупанты сегодня, 27 июня, ударили ракетой по Чугуеву. В результате атаки как минимум три человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"На данный момент известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два - в среднем", - отметил он.
По словам Синегубова, количество пострадавших может увеличиться. Раненым уже предоставляют необходимую медицинскую помощь.
На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.
Обстрел Константиновки
Напомним, российские оккупанты сегодня, 27 июня, также ударили по Константиновке. Для атаки враг использовал реактивную систему залпового огня "Смерч".
Известно, что в результате удара есть один погибший и один пострадавший. При этом спасатели не могут добраться на место обстрела, поскольку есть угроза повторного удара.
Также атакой враг повредил жилые частные дома в городе.
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