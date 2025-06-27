ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву: как минимум трое пострадавших

Чугуев, Пятница 27 июня 2025 17:53
UA EN RU
Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву: как минимум трое пострадавших Иллюстративное фото: россияне атаковали Чугуев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 июня, ударили ракетой по Чугуеву. В результате атаки как минимум три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"На данный момент известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два - в среднем", - отметил он.

По словам Синегубова, количество пострадавших может увеличиться. Раненым уже предоставляют необходимую медицинскую помощь.

На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.

Обстрел Константиновки

Напомним, российские оккупанты сегодня, 27 июня, также ударили по Константиновке. Для атаки враг использовал реактивную систему залпового огня "Смерч".

Известно, что в результате удара есть один погибший и один пострадавший. При этом спасатели не могут добраться на место обстрела, поскольку есть угроза повторного удара.

Также атакой враг повредил жилые частные дома в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Чугуев Война в Украине Ракетный удар
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу