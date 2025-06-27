Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву: как минимум трое пострадавших

Российские оккупанты сегодня, 27 июня, ударили ракетой по Чугуеву. В результате атаки как минимум три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

"На данный момент известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два - в среднем", - отметил он.

По словам Синегубова, количество пострадавших может увеличиться. Раненым уже предоставляют необходимую медицинскую помощь.

На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.