Россияне атакуют Украину ракетами: где прозвучали взрывы

Военные проинформировали о фиксации движения скоростных целей в Сумской области и в направлении Полтавщины.

"Скоростная цель через Харьковскую область южным курсом. Еще одна скоростная цель на Сумщине в направлении Полтавщины", - говорится в заявлении Воздушных сил.

Также военные рассказали о скоростной цели врага на Харьковщине, которая двигалась по западному курсу.

"Ракета по направлению к Полтаве с севера", - передали в ВС.

Кроме того, военные добавили, что вражеские ударные БПЛА двигаются на Староконстантинов с северо-востока.

Где уже раздались взрывы

На фоне угрозы ракетных ударов взрывы прогремели в районе города Полтавы.

Ракетная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вражеской ракетной атаки.

Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога.

Перед этим в ночь на 1 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Как сообщалось, захватчики запустили ударные БПЛА по Запорожью, и вражеские воздушные цели повредили частные дома, учебное заведение, а также энергетическую инфраструктуру.

В общем, город атаковали 18 дронов-камикадзе. Подачу электроэнергии 400 обесточенным ранее абонентам уже восстановлено.