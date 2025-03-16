Обстрел многоэтажки в Чернигове: частично разрушены два этажа (фото)

Российский дрон атаковал многоэтажку в Чернигове вечером 15 марта. Частично разрушены два этажа дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Также зафиксирован удар по частному сектору. К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал Чаус.

По данным главы ОВА, вражеский беспилотник попал в пятиэтажку, частично разрушены 2 этажа.

"В Чернигове всю ночь продолжалась ликвидация последствий ночной атаки "Шахедов". На месте работает команда спасателей - продолжается разбор разрушенных конструкций. Работают пиротехники ГСЧС", - рассказал он.

Атака дронов на Чернигов

В Чернигове вражеский "Шахед" попал в пятиэтажку вечером 15 марта. В результате российской атаки возник пожар.

В частности, как сообщалось, в Чернигове произошел взрыв, вызванный попаданием российского "Шахеда" в пятиэтажный дом. Тогда о последствиях было известно не много.

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