Россияне атаковали Украину 90 дронами с пяти направлений. Как "отстрелялась" ПВО

Российские захватчики атаковали Украину 90 дронами в ночь на 16 марта. Несмотря на то, что БПЛА летели с разных направлений, ПВО сбила более половины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Кроме того, 33 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - рассказали военные.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Оккупанты запускали беспилотники различных типов с направлений - Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (Крым).

"В ночь на 16 марта противник атаковал 90 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

В частности, российский дрон атаковал многоэтажку в Чернигове вечером 15 марта. Частично разрушены два этажа дома.

Кроме того, вечером 15 марта российская армия атаковала дронами город Изюм Харьковской области. Один человек погиб, есть раненые, в том числе подростки.

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