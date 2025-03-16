Полицейские попали под повторный обстрел во время атаки РФ на Чернигов (видео)

Патрульные полицейские попали под повторный обстрел в Чернигове во время дроновой атаки РФ. Они первые прибыли на место удара 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Патрульные первыми прибыли на место обстрелов, вызвали все экстренные службы и оградили территорию", - рассказал он.

По словам Билошицкого, вчера в результате атаки ударных беспилотников в двух микрорайонах Чернигова были повреждены многоэтажка, предприятие, частные дома и автомобили.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела", - добавил он.



Видео с бодикамер патрульных, которые прибыли на место обстрела в Чернигове 15 марта (t.me/OBiloshytskiy)