Полицейские попали под повторный обстрел во время атаки РФ на Чернигов (видео)
Патрульные полицейские попали под повторный обстрел в Чернигове во время дроновой атаки РФ. Они первые прибыли на место удара 15 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Патрульные первыми прибыли на место обстрелов, вызвали все экстренные службы и оградили территорию", - рассказал он.
По словам Билошицкого, вчера в результате атаки ударных беспилотников в двух микрорайонах Чернигова были повреждены многоэтажка, предприятие, частные дома и автомобили.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела", - добавил он.
Видео с бодикамер патрульных, которые прибыли на место обстрела в Чернигове 15 марта (t.me/OBiloshytskiy)
Атака дронов РФ на Чернигов
Российские захватчики атаковали Украину 90 дронами в ночь на 16 марта. Несмотря на то, что БПЛА летели с разных направлений, украинские военные смогли сбить 47 дронов, ПВО работала в 9 регионах.
Несмотря на результативность ее работы, без последствий не обошлось. В частности, российский дрон попал в многоэтажку в Чернигове 15 марта. Частично были разрушены два этажа дома. К счастью, никто не пострадал.
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