Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед": где угроза ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первая группа вражеских беспилотников зашла в воздушное пространство страны в 21:25 с юга и двигалась на северо-запад.
Позже БпЛА переместились из Херсонской сначала в Днепропетровскую, а впоследствии - в Кировоградскую область. Другая группа дронов с юга приближалась к Очакову и району Затоки.
По состоянию на 23:40, вражеские дроны-камикадзе фиксировались:
Мониторинговые каналы сообщали о двух БпЛА курсом на Мироновку и Ставище Киевской области.
По состоянию на 00:10, вражеские дроны-камикадзе двигались:
По состоянию на 00:29 вражеские дроны-камикадзе фиксировались:
По последним данным военных, по состоянию на 00:56 вражеские дроны-камикадзе наблюдаются:
По состоянию на 01:40 карта воздушных тревог выглядит так:
Вечером, 6 декабря, российские террористы ударили ракетами по гражданскому зданию в Кривом Роге. Погибли два человека, ранены - восемь.
Также военные агрессора обстреляли Запорожье. В результате атаки загорелась СТО, по последним данным погибли девять человек.
Тем временем страны-члены НАТО определили системы ПВО, которые смогут оперативно передать Украине.
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