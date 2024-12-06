ua en ru
Пт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло, два человека погибли

Кривой Рог, Пятница 06 декабря 2024 19:23
UA EN RU
Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло, два человека погибли Фото: россияне ударили по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ракетного удара России по админзданию в Кривом Роге 6 декабря погибли два человека. Также известно о 19 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"На данный момент двое погибших - погибли мужчины 40 и 69 лет. Также 19 пострадавших. В больнице находятся 8 раненых, в том числе мальчик 6 лет. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - сообщил Вилкул.

Кроме того, по его словам, судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается аварийно-спасательная операция

По имеющейся на данный момент информации, в результате вражеского удара повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

Как отметил Вилкул, эти цифры могут возрасти, последствия еще уточняются.

"Штаб помощи людям работает в том самом месте, где был в прошлый раз - местные знают. Штаб будет работать сегодня всю ночь и завтра до 17.00. Помощь будет предоставлена всем нуждающимся. Работа будет продолжаться до полной ликвидации последствий", - добавил он.

Напомним, сегодня вечером, 6 декабря, российские военные ударили по гражданскому административному зданию Кривого Рога. В результате погибли и ранены, среди которых 6-летний ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие