Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло, два человека погибли

В результате ракетного удара России по админзданию в Кривом Роге 6 декабря погибли два человека. Также известно о 19 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"На данный момент двое погибших - погибли мужчины 40 и 69 лет. Также 19 пострадавших. В больнице находятся 8 раненых, в том числе мальчик 6 лет. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - сообщил Вилкул.

Кроме того, по его словам, судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается аварийно-спасательная операция

По имеющейся на данный момент информации, в результате вражеского удара повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

Как отметил Вилкул, эти цифры могут возрасти, последствия еще уточняются.

"Штаб помощи людям работает в том самом месте, где был в прошлый раз - местные знают. Штаб будет работать сегодня всю ночь и завтра до 17.00. Помощь будет предоставлена всем нуждающимся. Работа будет продолжаться до полной ликвидации последствий", - добавил он.