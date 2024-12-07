Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед": де загроза ударів

Російські військові запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перша група ворожих безпілотників зайшла у повітряний простір країни о 21:25 з півдня та рухалася на північний захід.
Згодом БпЛА перемістилися з Херсонської спочатку в Дніпропетровську, а згодом - у Кіровоградську область. Інша група дронів з півдня наближалася до Очакова та району Затоки.
Станом на 23:40, ворожі дрони-камікадзе фіксувалися:
Моніторингові канали повідомляли про два БпЛА курсом на Миронівку і Ставище Київської області.
Станом на 00:10, ворожі дрони-камікадзе рухалися:
Станом на 00:29 ворожі дрони-камікадзе фіксувалися:
Cтаном на 00:56 ворожі дрони-камікадзе спостерігалися:
За останніми даними військових, станом на 04:31 ворожі дрони-камікадзе рухаються з Черкаської на Київську області.
О 4:39 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Київської у напрямку Чернігівської області.
О 5:01 військові повідомили про рух "Шахеда" з Чернігівської на Київську область. Моніторингові канали повідомляють, що дрон розвернувся вбік Борисполя/Броварів.
Оновлено 5:57
Моніторингові канали повідомили, що дрон маневрує на межі Київщини та Чернігівщини. Поки курсом на Згурівку.
О 7:39 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних БпЛА.
Станом на 07:38 мапа повітряних тривог виглядає так:
Ввечері, 6 грудня, російські терористи вдарили ракетами по цивільній будівлі у Кривому Розі. Загинули двоє людей, поранені - восьмеро.
Також військові агресора обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загорілася СТО, за останніми даними загинули дев'ятеро людей.
Тим часом країни-члени НАТО визначили системи ППО, які зможуть оперативно передати Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.