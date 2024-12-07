Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед": де загроза ударів

Перша група ворожих безпілотників зайшла у повітряний простір країни о 21:25 з півдня та рухалася на північний захід.

Згодом БпЛА перемістилися з Херсонської спочатку в Дніпропетровську, а згодом - у Кіровоградську область. Інша група дронів з півдня наближалася до Очакова та району Затоки.

Станом на 23:40, ворожі дрони-камікадзе фіксувалися:

на півночі Полтавської області курсом на Сумську область;

з Кіровоградської області на Черкаську область;

у центрі Одеської області, курс на південь;

на півночі Одеської області, курс на Вінницьку область;

наближалися до Умані зі сходу.

Моніторингові канали повідомляли про два БпЛА курсом на Миронівку і Ставище Київської області.

Станом на 00:10, ворожі дрони-камікадзе рухалися:

на межі Полтавської та Сумської областей, курсом на південь;

з Черкаської на Київську та Вінницьку області;

на півдні Вінницької області вздовж кордону з Молдовою на захід.

Станом на 00:29 ворожі дрони-камікадзе фіксувалися:

у Полтавській області курсом на південь;

у Київській області в напрямку Києва;

на півдні Вінницької області курсом на Чернівецьку та Хмельницьку області;

на півночі Вінницької області, курсом на Житомирську область;

на півночі Одеської області, курсом на Кіровоградську область.

Cтаном на 00:56 ворожі дрони-камікадзе спостерігалися:

на межі Полтавської та Сумської областей курсом на схід;

на межі Київської та Житомирської областей курсом на північ;

на півдні Хмельницької області курсом на Хмельницький і Старокостянтинів;

з Кіровоградської на Миколаївську області.

За останніми даними військових, станом на 04:31 ворожі дрони-камікадзе рухаються з Черкаської на Київську області.

О 4:39 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Київської у напрямку Чернігівської області.

О 5:01 військові повідомили про рух "Шахеда" з Чернігівської на Київську область. Моніторингові канали повідомляють, що дрон розвернувся вбік Борисполя/Броварів.

Оновлено 5:57

Моніторингові канали повідомили, що дрон маневрує на межі Київщини та Чернігівщини. Поки курсом на Згурівку.

О 7:39 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних БпЛА.

Станом на 07:38 мапа повітряних тривог виглядає так: