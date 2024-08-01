ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Павлограде были слышны взрывы

Павлоград, Четверг 01 августа 2024 23:17
UA EN RU
В Павлограде были слышны взрывы Фото: в Павлограде раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Павлоград Днепропетровской области сегодня вечером, 1 августа, раздались взрывы. В это время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Отмечается, что взрывы в Павлограде были слышны около 23:06.

При этом представители местных властей не сообщали, с чем могут быть связаны взрывы, и не информировали о возможных "прилетах" или последствиях вражеской воздушной атаки.

Добавим также, что перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с северо-востока.

Удары РФ по Днепропетровской области

Напомним, населенные пункты Днепропетровской области страдают от российских обстрелов регулярно. Больше всего ударов оккупантов приходится на юг региона, в частности на Никополь и район.

Так, ранее сегодня, 1 августа, росармия били по Никополю из артиллерии, и в результате атак в городе погибли две женщины, были разрушения.

Также сообщалось, что в ночь на 31 июля в районе города Днепр были слышны взрывы, а уже утром стало известно, что в Днепровском районе был сбит вражеский "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павлоград Днепропетровская область Взрывы
NEWS
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке