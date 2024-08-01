В Кропивницком раздались взрывы
Фото: в Кропивницком прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Кропивницком вечером 1 августа прогремели взрывы. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как сообщается, в Кропивницком прогремели два взрыва. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!" - предупредили в Воздушных силах.
Жителей Кропивницкого призвали переместиться в укрытия.
Отметим, в Киеве и ряде областей вечером четверга, 1 августа, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе ракетного удара.
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