В Кропивницком раздались взрывы

В Кропивницком вечером 1 августа прогремели взрывы. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Как сообщается, в Кропивницком прогремели два взрыва. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!" - предупредили в Воздушных силах.

Жителей Кропивницкого призвали переместиться в укрытия.