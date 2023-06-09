ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ряде регионов объявили воздушную тревогу, сообщают об угрозе дронов-камикадзе

Новина українською →
Киев, Пятница 09 июня 2023 23:54
В ряде регионов объявили воздушную тревогу, сообщают об угрозе дронов-камикадзе Фото: воздушная тревога 9 июня объявлена в ряде областей Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ряде областей Украины, преимущественно в южных, восточных и северных регионах, сегодня ночью, 9 июня, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В ряде регионов объявили воздушную тревогу, сообщают об угрозе дронов-камикадзе

В МВД Украины призвали не публиковать фото и видео работы сил ПВО

В МВД Украины напомнили главных правилах поведения в воздушную тревогу. В частности, призывают не выдавать работу ПВО и не публиковать кадры сил ВСУ.

В ряде регионов объявили воздушную тревогу, сообщают об угрозе дронов-камикадзе

В Одесской ОВА призвали не приближаться к окнам во время воздушной тревоги

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал по возможности не приближаться к окнам во время воздушной тревоги, так как в случае работы сил ПВО обломки сбитых воздушных целей могут представлять опасность.

Войска РФ наносят удары по Украине

Российские войска в последние недели часто наносят удары по территории Украины с применением ракет, а также дронов-камикадзе. Так, вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о звуках взрывов.

Сообщается, что россияне ударили в гражданские объекты города Умань: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Украине крылатыми ракетами и БПЛА "Шахед". Большинство вражеских целей удалось сбить, но в результате падения обломков есть жертва и пострадавшие в Житомирской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину воздушная тревога
NEWS
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС