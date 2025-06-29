Россияне атакуют по 12 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

С начала суток зафиксировано более 50 боевых столкновений вдоль всей линии фронта. Враг активно применяет авиацию, артиллерию и бронетехнику, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По состоянию на 16:00 с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 56.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Заречье Черниговской области; Горки, Большая Писаревка, Прогресс, Малушино Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 198 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения осуществили три атаки на позиции наших войск в районе Волчанска, одно боестолкновение еще продолжается. Авиация противника ударила КАБами по населенным пунктам Синельниково, Ольховатка, НАРами враг атаковал Волчанские Хутора и Охримовку.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских подразделений в направлениях Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Среднего, Шандриголово. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Серебрянки и Выемки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают две вражеские попытки продвинуться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Дачного, Торецка, Русиного Яра, Яблоновки.

На Покровском направлении сегодня враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Луч, Лысовка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях. Авиаударам подверглись Муравка и Новопавловка.

На Новопавловском направлении наши защитники отражают две атаки врага в районах населенных пунктов Мирное и Ривнополь. Боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают одну атаку противника в районе Малиновки.

На Ореховском направлении противник в течение дня трижды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского, продолжается одно боестолкновение. Под удар авиации захватчиков попало Приморское.

На Приднепровском направлении в течение дня состоялось пять боестолкновений, два из которых до сих пор продолжаются.