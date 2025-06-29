РФ активизировала штурмы почти на всех направлениях: Генштаб сообщил о новых боях

Российские войска активизировали штурмы почти по всей линии фронта. За сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Покровское направление. самое горячее направление суток - 56 штурмов в районах Попового Яра, Мирного, Миролюбовки, Малиновки, Коптевого, Проминя, Лисовки, Удачного, Котляровки, Орехового и Алексеевки.

Торецкое направление. 9 атак в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.

Краматорское направление. 4 штурма возле Часового Яра и в направлении Белой Горы.

Северское направление. 11 атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

Купянское направление. 9 штурмов захватчиков - в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая.

Южно-Слобожанское направление. 12 атак врага в районах Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.

Северо-Слобожанское и Курское направления. 22 боестолкновения, 13 авиаударов, 30 управляемых бомб и 373 обстрела, из них 16 - из РСЗО.

В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили район сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления БпЛА и семь артиллерийских средств врага.

Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Ольховатка и Подлиман (Харьковская область), Покровск (Донецкая), Березовое (Днепропетровская), Железнодорожное, Белогорье, Орехов и Каменское (Запорожская).

Российские войска усилили атаки на большинстве направлений, нанесли 65 авиаударов, сбросили 113 управляемых бомб, осуществили 5826 обстрелов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли 3004 дрона-камикадзе.

Потери России в войне

Заметим, что на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, семь боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.