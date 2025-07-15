ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Вторник 15 июля 2025 08:41
UA EN RU
Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ситуация на фронте остается напряженной. За прошедшие сутки, 14 июля, оккупанты совершили 185 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Российская армия применила 2 ракеты, провела 84 авиаудара и сбросила 154 управляемые авиабомбы. Также было осуществлено 5521 обстрел, включая 90 залпов из реактивных систем залпового огня, и привлечено 3842 дроны-камикадзе.

Под ударами оказались населенные пункты:

  • Шостка (Сумская область),
  • Белогорье, Новоданиловка, Плавни, Малая Токмачка (Запорожская область),
  • Одрадокаменка (Херсонская область).

В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 11 районов сосредоточения врага, два артиллерийских средства и пять пунктов управления.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Слобожанское направления: Зафиксировано 20 боевых столкновений, враг нанес 16 авиаударов и сбросил 39 управляемых бомб, также совершил 372 обстрела, в том числе 9 - из реактивной артиллерии.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Южно-Слобожанское направление: Российские войска совершили 5 попыток наступления в районах Волчанска и Зеленого.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Купянское направление: Состоялось 6 атак вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово, а также в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Лиманское направление: Противник атаковал 27 раз. Активные боевые действия продолжались в районах Грековки, Новомихайловки, Карповки, Нового Мира, Колодязов, Серебрянки, Торского, а также в направлениях Новосергиевки и Шандриголово.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Северское направление: Украинские силы отбили 11 атак врага, который пытался продвинуться в направлениях Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Краматорское направление: Было 4 боевых столкновения в районах Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Торецкое направление: Противник атаковал 6 раз в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в направлении Катериновки.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Покровское направление: Наиболее напряженная ситуация: 55 штурмовых и наступательных действий вблизи Новоэкономического, Мирного, Родинского, Федоровки, Разино, Лисовки, Звёздного, Удачного, Полтавки, Луча, Муравки, Дачного, Новопавловки, Алексеевки, а также в направлениях Владимировки, Покровска и Мирнограда.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Новопавловское направление: Силы обороны отбили 23 атаки в районах Новохатского, Запорожья, Комара, Мирного, Поддубного, Новоселки, Новополя, Воскресенки, Свободного Поля, Шевченко, Зеленого Поля и Темировки.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Гуляйпольское направление: Наступательные действия противника не зафиксированы.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Ореховское направление: Оккупанты дважды штурмовали позиции украинских войск в районе Каменского.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Приднепровское направление: Российские войска провели 9 безуспешных атак.

Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Волынское и Полесское направления: Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом