Росіяни атакують по 11 напрямках: Генштаб розповів, де тривають бої

Ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу, 14 липня, окупанти здійснили 185 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Російська армія застосувала 2 ракети, провела 84 авіаудари і скинула 154 керовані авіабомби. Також було здійснено 5521 обстріл, включно з 90 залпами з реактивних систем залпового вогню, та залучено 3842 дрони-камікадзе.

Під ударами опинилися населені пункти:

Шостка (Сумська область),

(Сумська область), Білогір’я, Новоданилівка, Плавні, Мала Токмачка (Запорізька область),

(Запорізька область), Одрадокам’янка (Херсонська область).

У відповідь українська авіація, артилерія та ракетні війська уражили 11 районів зосередження ворога, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський та Слобожанський напрямки: Зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог завдав 16 авіаударів і скинув 39 керованих бомб, також здійснив 372 обстріли, зокрема 9 - з реактивної артилерії.

Південно-Слобожанський напрямок: Російські війська здійснили 5 спроб наступу в районах Вовчанська та Зеленого.

Куп’янський напрямок: Відбулося 6 атак поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямках Піщаного, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

Лиманський напрямок: Противник атакував 27 разів. Активні бойові дії тривали у районах Греківки, Новомихайлівки, Карпівки, Нового Миру, Колодязів, Серебрянки, Торського, а також у напрямках Новосергіївки та Шандриголового.

Сіверський напрямок: Українські сили відбили 11 атак ворога, який намагався просунутися у напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Краматорський напрямок: Було 4 бойові зіткнення в районах Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Торецький напрямок: Противник атакував 6 разів у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в напрямку Катеринівки.

Покровський напрямок: Найбільш напружена ситуація: 55 штурмових і наступальних дій поблизу Новоекономічного, Мирного, Родинського, Федорівки, Разіного, Лисівки, Звірового, Удачного, Полтавки, Променя, Муравки, Дачного, Новопавлівки, Олексіївки, а також у напрямках Володимирівки, Покровська та Мирнограду.

Новопавлівський напрямок: Сили оборони відбили 23 атаки у районах Новохатського, Запоріжжя, Комара, Мирного, Піддубного, Новосілки, Новополя, Воскресенки, Вільного Поля, Шевченка, Зеленого Поля та Темирівки.

Гуляйпільський напрямок: Наступальні дії противника не зафіксовано.

Оріхівський напрямок: Окупанти двічі штурмували позиції українських військ у районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок: Російські війська провели 9 безуспішних атак.

Волинський та Поліський напрямки: Ознак формування ударних угруповань не виявлено.