Росіяни атакують по 11 напрямках: Генштаб розповів, де тривають бої
Ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу, 14 липня, окупанти здійснили 185 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Російська армія застосувала 2 ракети, провела 84 авіаудари і скинула 154 керовані авіабомби. Також було здійснено 5521 обстріл, включно з 90 залпами з реактивних систем залпового вогню, та залучено 3842 дрони-камікадзе.
Під ударами опинилися населені пункти:
- Шостка (Сумська область),
- Білогір’я, Новоданилівка, Плавні, Мала Токмачка (Запорізька область),
- Одрадокам’янка (Херсонська область).
У відповідь українська авіація, артилерія та ракетні війська уражили 11 районів зосередження ворога, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління.
Ситуація за напрямками
Північно-Слобожанський та Слобожанський напрямки: Зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог завдав 16 авіаударів і скинув 39 керованих бомб, також здійснив 372 обстріли, зокрема 9 - з реактивної артилерії.
Південно-Слобожанський напрямок: Російські війська здійснили 5 спроб наступу в районах Вовчанська та Зеленого.
Куп’янський напрямок: Відбулося 6 атак поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямках Піщаного, Нової Кругляківки та Петропавлівки.
Лиманський напрямок: Противник атакував 27 разів. Активні бойові дії тривали у районах Греківки, Новомихайлівки, Карпівки, Нового Миру, Колодязів, Серебрянки, Торського, а також у напрямках Новосергіївки та Шандриголового.
Сіверський напрямок: Українські сили відбили 11 атак ворога, який намагався просунутися у напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.
Краматорський напрямок: Було 4 бойові зіткнення в районах Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.
Торецький напрямок: Противник атакував 6 разів у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в напрямку Катеринівки.
Покровський напрямок: Найбільш напружена ситуація: 55 штурмових і наступальних дій поблизу Новоекономічного, Мирного, Родинського, Федорівки, Разіного, Лисівки, Звірового, Удачного, Полтавки, Променя, Муравки, Дачного, Новопавлівки, Олексіївки, а також у напрямках Володимирівки, Покровська та Мирнограду.
Новопавлівський напрямок: Сили оборони відбили 23 атаки у районах Новохатського, Запоріжжя, Комара, Мирного, Піддубного, Новосілки, Новополя, Воскресенки, Вільного Поля, Шевченка, Зеленого Поля та Темирівки.
Гуляйпільський напрямок: Наступальні дії противника не зафіксовано.
Оріхівський напрямок: Окупанти двічі штурмували позиції українських військ у районі Кам’янського.
Придніпровський напрямок: Російські війська провели 9 безуспішних атак.
Волинський та Поліський напрямки: Ознак формування ударних угруповань не виявлено.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб.
Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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