Россияне атаковали жителей Херсонского района с дрона: двое раненых

В поселке Антоновка Херсонской общины российские войска сбросили с дрона взрывчатку. В результате сброса двое мужчин получили серьезные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"В больницу доставлены двое раненых после атаки вражеских дронов - мужчины 68 и 75 лет. Они получили минно-взрывную травму в результате сброса врагом взрывчатки с дрона", - сообщил Мрочко.

Кроме минно-взрывных травм у пострадавших осколочные ранения ног. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Мрочко добавил, что раненых эвакуировали из максимально опасной зоны Херсонской громады с помощью волонтеров ОО "Сильные Бо Свободные". Он в очередной раз предостерег жителей от пребывания в прифронтовых районах.

"Мы в очередной раз обращаемся к людям, которые остаются в "красных" зонах прифронтовой Херсонской громады: эвакуируйтесь вовремя, не подвергайте других смертельной опасности!" - подчеркнул Мрочко.

Обстрелы Херсона

Напомним, россиян не прекращают обстреливать Херсон и Херсонскую область.

Так, 27 марта под обстрел попала центральная часть Херсона. Также в результате атаки часть города осталась без света. В частности было приостановлено курсирование троллейбусов.

В результате массированного обстрела Херсона погибли два человека. Также под удар попала бригада "скорой". По Херсонской ОГА, из-за обстрела погибла 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, который во время атаки находился на остановке.

Также под обстрел попала бригада "скорой". Россияне атаковали ее во время эвакуации 59-летнего мужчины, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота.