ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ ударили по центру Харькова: повреждена гражданская инфраструктура

Среда 03 января 2024 23:36
UA EN RU
Войска РФ ударили по центру Харькова: повреждена гражданская инфраструктура Фото: войска РФ ударили по центру Харькова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову, предварительно применив ракеты С-300 сегодня вечером, 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно - ракетами С-300. На эту минуту – без пострадавших", - заявил глава Харьковской ОВА.

По его словам, есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.

"Предварительно удары по центру Харькова. Информация о пострадавших уточняется. На местах прилетов работают все соответствующие службы", - отметил Терехов.

Обстрелы Харькова

Войска РФ в последние недели активизировали удары по Харькову с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, вечером 2 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВА отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

Также вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Уже ночью россияне атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Вторжение России в Украину
NEWS
Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее переговоры по обмену, - Зеленский
Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее переговоры по обмену, - Зеленский
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году