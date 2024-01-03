Войска РФ ударили по центру Харькова: повреждена гражданская инфраструктура
Российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову, предварительно применив ракеты С-300 сегодня вечером, 3 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно - ракетами С-300. На эту минуту – без пострадавших", - заявил глава Харьковской ОВА.
По его словам, есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.
"Предварительно удары по центру Харькова. Информация о пострадавших уточняется. На местах прилетов работают все соответствующие службы", - отметил Терехов.
Обстрелы Харькова
Войска РФ в последние недели активизировали удары по Харькову с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, вечером 2 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.
Также мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВА отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.
Также вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Уже ночью россияне атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города.
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