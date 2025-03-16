Россияне атаковали Украину 90 дронами с пяти направлений. Как "отстрелялась" ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

В частности, российский дрон атаковал многоэтажку в Чернигове вечером 15 марта. Частично разрушены два этажа дома.

Кроме того, вечером 15 марта российская армия атаковала дронами город Изюм Харьковской области. Один человек погиб, есть раненые, в том числе подростки.

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