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Росіяни атакували Україну 90 дронами з п'яти напрямків. Як "відстрілялася" ППО

Фото: ППО збила 47 з 90 дронів РФ під час атаки по Україні 16 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські загарбники атакували Україну 90 дронами в ніч на 16 березня. Попри те, що БПЛА летіли з різних напрямків, ППО збила більше половини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 16 березня противник атакував 90 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами", - йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (Крим).

Скільки дронів збила ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, 33 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Зокрема, російський дрон атакував багатоповерхівку в Чернігові ввечері 15 березня. Частково зруйновано два поверхи будинку.

Крім того, увечері 15 березня російська армія атакувала дронами місто Ізюм Харківської області. Одна людина загинула, є поранені, зокрема підлітки.

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