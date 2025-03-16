Росіяни атакували Україну 90 дронами з п'яти напрямків. Як "відстрілялася" ППО

"У ніч на 16 березня противник атакував 90 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами", - йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (Крим).

Скільки дронів збила ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, 33 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).