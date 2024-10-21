Ночной авиаудар по Харькову: количество пострадавших выросло
В результате авиаудара по Харькову, произошедшего вчера около 22:00, количество пострадавших возросло до 13 человек. Ранее сообщалось о 12 травмированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вражеские управляемые авиабомбы попали в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. Значительные повреждения получили многоквартирные дома, гаражи, частные домовладения, автомобили, а также линии электропередач и автозаправочная станция.
После удара на месте возникло два небольших очага пожаров, которые спасатели быстро потушили. Психологи ГСЧС оказали помощь десяти пострадавшим местным жителям.
Спасатели и другие службы продолжают работать на месте для ликвидации последствий обстрела и оказания необходимой помощи населению.
Фото: Ночной авиаудар по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Авиаудар по Харькову 20 октября
Вечером 20 октября российские войска атаковали Харьков с воздуха, применив управляемые авиабомбы. В результате обстрела была повреждена энергосистема города, что привело к перебоям с электроснабжением в нескольких районах.
Российские кафиры целенаправленно обстреливали жилые кварталы, в частности, Основянский и Киевский районы.
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