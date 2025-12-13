Россияне атаковали турецкое судно в Черном море

"РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

К счастью, экипаж не пострадал. Сейчас судно направляется в порт назначения - Египет.

В ВМС уточнили, что удар был осуществлен в открытом море в исключительной экономической зоне Украины, за пределами действия украинской противовоздушной обороны.

"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", - отметили военные.

По состоянию на сейчас Военно-морские силы ВСУ находятся на связи с капитаном. В частности, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба.

"(Российская Федерация - ред.) своими агрессивными действиями сознательно делает вызов международному праву и безопасности судоходства. Но Украину не сломить - мы выстоим и отстоим свою свободу и право на мирное море", - резюмировали в ВМС.