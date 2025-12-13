RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали турецкое судно в Черном море

Иллюстративное фото: враг атаковал судно дроном, экипаж не пострадал (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 13 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали гражданское судно Турции, которое направлялось из Украины в Египет. Удар был осуществлен дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС Вооруженных сил Украины.

"РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

К счастью, экипаж не пострадал. Сейчас судно направляется в порт назначения - Египет.

В ВМС уточнили, что удар был осуществлен в открытом море в исключительной экономической зоне Украины, за пределами действия украинской противовоздушной обороны.

"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", - отметили военные.

По состоянию на сейчас Военно-морские силы ВСУ находятся на связи с капитаном. В частности, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба.

 

"(Российская Федерация - ред.) своими агрессивными действиями сознательно делает вызов международному праву и безопасности судоходства. Но Украину не сломить - мы выстоим и отстоим свою свободу и право на мирное море", - резюмировали в ВМС.

Удары РФ по портам

Напомним, что в пятницу, 12 декабря, россияне дважды за день атаковали портовую информацию Одесской области.

Во время первой атаки под удар попали порты Черноморска и Одессы. В результате атаки был поврежден паром под флагом Турции и возник пожар на одном из судов. Кроме того, в Одесском порту был ранен работник частной компании и поврежден контейнерный перегружатель.

Чуть позже, в тот же день, враг снова атаковал порт Одесской области. По данным ОВА, в результате атаки был поврежден объект портовой инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание.

Отметим, что после первой атаки со стороны Турции последовала редакция. Анкара призвала к немедленной деэскалации и необходимости заключить договор о гарантиях безопасности судоходства в Черном море.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияТурциячорное мореВМС УкраиныВойна в Украине