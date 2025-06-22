Россияне атаковали Славянск и Краматорск: есть погибший и раненые

Напомним, российские войска утром 18 июня нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.

Также стало известно, что за последние сутки на Краматорском направлении воины ВСУ отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Белой Горы, Ступочек и в сторону Предтечино. Там до сих пор идет одно боестолкновение.

Сейчас потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют уже более 1 млн человек. При этом только за последние сутки россияне потеряли в боях против Украины 1060 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 123 дрона и 116 единиц автотехники противника.

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