Россияне атаковали Славянск и Краматорск: есть погибший и раненые

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
Враг нанес по Краматорску в Донецкой области вечером 21 июня 7 ударов.
"Краматорск получил 7 вражеских ударов - промышленная зона и жилая застройка",
- написал начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
По словам чиновника, сейчас на месте инцидента работают все соответствующие службы. Предварительно известно об 1 раненом, а также под завалами спасатели ищут еще одного человека.
Одновременно под ударом оказался Славянск.
Там последствия более трагические. В результате вражеской атаки погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля.
Напомним, российские войска утром 18 июня нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.
Также стало известно, что за последние сутки на Краматорском направлении воины ВСУ отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Белой Горы, Ступочек и в сторону Предтечино. Там до сих пор идет одно боестолкновение.
Сейчас потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют уже более 1 млн человек. При этом только за последние сутки россияне потеряли в боях против Украины 1060 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 123 дрона и 116 единиц автотехники противника.
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