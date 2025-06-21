На фронте за сутки почти 130 боев и тысячи обстрелов, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 21 июня, на фронте в течение суток произошло 128 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес четыре ракетных удара 12 ракетами и 54 авиационных ударов, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1131 дрон-камикадзе и совершил 4431 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцов.

На Купянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Загрызово и Голубовки.

Двенадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки на Лиманском направлении. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил 12 наступательных действий в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки. До сих пор не утихают восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Белой Горы, Ступочек и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили девять атак врага. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новая Полтавка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Ореховое, Котляровка, в направлении населенных пунктов Покровск, Полтавка, Шахово, Алексеевка. Четыре боя продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономичное, Сухой Яр.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 222 оккупанта, из которых 126 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один танк, две антенны беспилотных летательных аппаратов, две антенны связи, девять мотоциклов, шесть автомобилей, два терминала спутниковой связи, 25 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражен еще один танк, миномет и одна вражеская пушка", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Свободное Поле. До сих пор продолжается два боестолкновения. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новодаровка, Воскресенка, Новополь, Ольговка.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районах Новоандреевки и Каменского. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобково и Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться вперед.