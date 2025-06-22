Росіяни атакували Словʼянськ і Краматорськ: є загиблий і поранені

Нагадаємо, російські війська вранці 18 червня завдали удару по Сіверську Донецької області. Внаслідок обстрілу була зруйнована будівля міської ради, де жителі отримували гуманітарну допомогу.

Також стало відомо, що за останню добу на Краматорському напрямку воїни ЗСУ відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Білої Гори, Ступочок та в бік Предтечиного. Там дотепер точиться одне боєзіткнення.

Наразі втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення складають уже понад 1 млн осіб. При цьому лише за останню добу росіяни втратили в боях проти України 1060 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 19 артсистем, 123 дрони та 116 одиниць автотехніки противника.

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