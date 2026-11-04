ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по торговому центру в Одессе (фото)

08:20 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ ударила по торговому центру в Одессе (фото) Фото: последствия удара по торговому центру в Одессе (t.me/dsns_telegram)
Додати як бажане джерело в Google

Россияне ударили по торговому центре в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

К счастью, в результате удара погибших или травмированных нет.

Из-за атаки возник большой пожар, который спасатели уже ликвидировали.

"В Одессе после российского попадания в торговый центр вспыхнул пожар. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что с людьми на месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Начальник Одесской МВА также отметил, что в результате удара по ТЦ выбиты окна в соседних зданиях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что при атаке на Одессу под ударом оказалась торговая инфраструктура.

Ранее РФ атаковала подстанцию, которая является критически важной для работы Хмельницкой АЭС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Атака дронов
Новости
"Украина никогда не сдастся, но что будет здесь?": Зеленский обратился к Европе
"Украина никогда не сдастся, но что будет здесь?": Зеленский обратился к Европе
Аналитика
План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом