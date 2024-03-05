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Войска РФ ночью атаковали Одессу "Шахедами": 18 дронов сбито, повреждены санаторий и дома

Вторник 05 марта 2024 06:58
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Войска РФ ночью атаковали Одессу "Шахедами": 18 дронов сбито, повреждены санаторий и дома Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 5 марта, атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате удара повреждены санаторий, а также дом и ряд хозпостроек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Ночью враг снова коварно атаковал ударными дронами типа Shahed-131/136. Повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, затрудняя работу ПВО", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Сообщается, что силы ПВО сбили 18 ударных беспилотников. В результате попадания одного из дронов в Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с самого начала полномасштабного вторжения.

Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.

Удары россиян по Одессе

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Одессе.

Так, в ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. В результате атаки вражеский дрон попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло разрушение 18 квартир. Спасатели два дня работали на месте, разбирая завалы. Всего в результате атаки погибло 20 человек.

В результате вражеской атаки на Одессу, в частности, погибла семья военных с 7-месячной дочерью. Кроме того, под завалами дома в Одессе нашли тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой.

Как заявлял глава МИД Литвы, российская атака на Одессу является ужасным убийством украинцев. Для России должны быть немедленные последствия, подчеркивал он.

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Одесса ПВО Вторжение России в Украину
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