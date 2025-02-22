РФ вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп ракет
Сегодня утром, 22 февраля, в Черном море был зафиксирован российский ракетоноситель, который страна-агрессора вывела на боевое дежурство. Сутками ранее в данной акватории вражеские военные суда не наблюдались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил ВСУ.
Как рассказали в военном ведомстве, по состоянию на шесть утра в Черном море находился 1 российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
В ВМС уточнили, что это судно в случае атаки способно запустить общим залпом до 4 ракет.
Вместе с тем в Азовском море корабли противника - отсутствуют.
А вот в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
По данным украинских ВМС, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 6 судов, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор.
- в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в военном командовании.
Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Ее эффективность существенно снизилась.
Напомним также, в январе в партизанском движении "АТЕШ" рассказали, что росармия восстанавливает старую базу подводных лодок в оккупированном Крыму.
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