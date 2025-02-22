ua en ru
Сб, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп ракет

Суббота 22 февраля 2025 06:49
UA EN RU
РФ вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп ракет Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Сегодня утром, 22 февраля, в Черном море был зафиксирован российский ракетоноситель, который страна-агрессора вывела на боевое дежурство. Сутками ранее в данной акватории вражеские военные суда не наблюдались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил ВСУ.

Как рассказали в военном ведомстве, по состоянию на шесть утра в Черном море находился 1 российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

В ВМС уточнили, что это судно в случае атаки способно запустить общим залпом до 4 ракет.

Вместе с тем в Азовском море корабли противника - отсутствуют.

А вот в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

РФ вывела носитель &quot;Калибров&quot; в Черное море: какой возможен залп ракет

По данным украинских ВМС, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор.
  • в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в военном командовании.

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Ее эффективность существенно снизилась.

Напомним также, в январе в партизанском движении "АТЕШ" рассказали, что росармия восстанавливает старую базу подводных лодок в оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Азовское море ВМС Украины Ракеты
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине