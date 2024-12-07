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Россияне атаковали позиции ВСУ на самокатах под Торецком, - спикер ОТГ "Луганск"

Фото: Россияне атаковали позиции ВСУ на самокатах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне атаковали позиции Сил обороны на самокатах под Торецком. Однако оккупанты потерпели неудачу.

Об этом заявила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Российские военные атаковали позиции Сил обороны Украины на самокатах в районе Нелиповки.

"Около 80 человек на этих самокатах, мотоциклах и боевых бронированных машинах наступали на наши позиции, однако наши ребята уничтожили всю наступавшую технику и почти весь наступавший личный состав", - рассказала Бобовникова.

Заметим, что на 16:00, 7 декабря, на фронте с начала суток зафиксировано более 90 боев.

В то же время известно, что враг сосредотачивает усилия на Лиманском, Покровском, Кураховском, Времивском направлениях, а также в Курской области.

РБК-Украина также писало, что за последние сутки Россия потеряла на фронте более 1000 солдат. Общие потери российской армии по состоянию на утро 7 декабря возросли до почти 752 тысяч военных.

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