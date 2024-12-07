Росіяни атакували позиції ЗСУ на самокатах під Торецьком, - речниця ОТУ "Луганськ"

Зауважимо, що станом на 16:00, 7 грудня, на фронті від початку доби зафіксовано понад 90 боїв.

Водночас відомо, що ворог зосереджує зусилля на Лиманському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках, а також у Курській області.

РБК-Україна також писало, що за останню добу Росія втратила на фронті більш як 1000 солдатів. А Загальні втрати російської армії станом на ранок 7 грудня зросли до майже 752 тисяч військових.

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