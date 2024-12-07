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Росіяни атакували позиції ЗСУ на самокатах під Торецьком, - речниця ОТУ "Луганськ"

Фото: Росіяни атакували позиції ЗСУ на самокатах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни атакували позиції Сил оборони на самокатах під Торецьком. Проте окупанти зазнали невдачі.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Російські військові атакували позиції Сил оборони України на самокатах у районі Неліпівки.

"Близько 80 осіб на цих самокатах, мотоциклах і бойових броньованих машинах наступали на наші позиції, однак наші хлопці знищили усю техніку, яка наступала і майже весь особовий склад, який наступав", - розповіла Бобовнікова.
 

Зауважимо, що станом на 16:00, 7 грудня, на фронті від початку доби зафіксовано понад 90 боїв.

Водночас відомо, що ворог зосереджує зусилля на Лиманському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках, а також у Курській області.

РБК-Україна також писало, що за останню добу Росія втратила на фронті більш як 1000 солдатів. А Загальні втрати російської армії станом на ранок 7 грудня зросли до майже 752 тисяч військових.

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