Генштаб о ситуации на фронте: россияне сосредотачивают усилия на пяти направлениях

По состоянию на 16:00, 7 декабря, на фронте с начала суток зафиксировано 91 бой. В то же время враг сосредотачивает усилия на Лиманском, Покровском, Кураховском, Времивском направлениях, а также в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

В частности, сегодня, кроме боевых действий, от российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Черниговской области. Враг бил по населенным пунктам Вильчики и Сеньковка.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск около Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Масютовки и Зеленой Рощи.

Агрессор увеличил количество атак до 15 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ямполевки. Восемь боев продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупантов в районах Часов Яра, Ступочек и Белой Горы. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки. В настоящее время идет один бой.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Луча, Лисевки, Даченского, Пушкиного, Зари и Новотроицкого. Пока еще длится шесть боев.

Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива и Нескучного в течение дня произошло 19 боевых столкновений, восемь атак оккупантов продолжаются.

На Времивском направлении агрессор 10 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Новодаровка, Новоселка, Темировка, пять боев продолжаются.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм.

В Курской области украинские защитники еще отбивают 10 атак захватчиков, всего на направлении за сегодня зафиксировано 16 боестолкновений.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - резюмировали в Генштабе.