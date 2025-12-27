Россияне атаковали порты и промышленную инфраструктуру Одесской области: есть повреждения

Обстрел Украины 27 декабря

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попал Киев и Киевская область.

В общем пострадали семь районов Киева, там возникли пожары, есть разрушения.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Известно об около 20 пострадавших в столице, среди них двое детей.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Также почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

Подробнее о двойном ударе РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.