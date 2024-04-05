Россияне атаковали Покровск: пять человек ранены, в том числе подросток (фото)
Российские войска 5 апреля обстреляли Покровск Донецкой области, атаковав частный сектор. Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, 5 апреля, около 03:00, войска РФ обстреляли Покровск. Оккупанты попали по частному сектору.
"В результате попадания по жилым домам получили телесные повреждения четверо членов семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Покровска Донецкой области 5 апреля (t.me/pgo_gov_ua)
Кроме того, в районе обстрела повреждены несколько частных домохозяйств. Тип оружия, которое враг применил для атаки на город, устанавливается.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Донецкой области
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области.
В частности, российская армия 4 апреля нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате этого погибли два человека. Оккупанты нанесли по городу четыре авиаудара.
Напомним, в начале марта Покровск Донецкой области оказался под массированным обстрелом. Оккупанты ударили ракетами по жилому микрорайону.
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