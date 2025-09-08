Села без газа, пожар на предприятии: появились детали атаки РФ на Киевщину (фото)

На кадрах ликвидации возгорания видно обгоревший транспорт и обломки. К работам привлекли 29 спасателей и 5 единиц техники.

Известно, что погибших и пострадавших нет.

Также спасатели сообщили, что взрывной волной были повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе.

На место инцидента также прибыли правоохранители, которые добавили в свою очередь, что нанесен ущерб магазину и офисному зданию. Полиция также опубликовала фото, на которых заметно выбитое стекло на окнах многоэтажки.

Атака на Киевскую область в ночь на 8 сентября

Напомним, что враг запустил несколько групп беспилотников на Киевскую область в ночь на 8 сентября. Сообщалось о перебоях с электроснабжением, а в сети писали об обстреле одного из объектов тепловой генерации - Трипольской ТЭЦ.

Как сообщил глава ОВА Киевской области Николай Калашник, в результате вражеской атаки в Обуховском районе проходят аварийные работы газосети. Из-за чего в восьми населенных пунктах района 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение.

"Речь идет об абонентах Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепье, Триполья и Щербановки. В целом газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов. Услуга будет восстановлена постепенно", - отметил начальник ОВА.