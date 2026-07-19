Ракетный удар РФ полностью уничтожил завод и склад компании UKRTAC в Киеве

Завод и склады украинского предприятия UKRTAC полностью уничтожены в результате ракетного удара России по Киеву ночью 19 июля.

Как передает РБК-Украина , об этом основатель компании Северион Дангадзе сообщил в Facebook .

Дангадзе назвал сегодняшнюю ночь "величайшей трагедией за всю историю компании".

"В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады", - написал он.

В то же время основатель компании подчеркнул, что самое главное, что при ударе никто из работников не погиб.

Он отметил, что, несмотря на потерю зданий, оборудования и имущества, невозможно уничтожить команду, ее опыт и профессиональные знания.

"Мы не сдаемся. Мы отстроимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", - подчеркнул Дангадзе.

UKRTAC - это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.