Ракетный удар РФ полностью уничтожил завод и склад компании UKRTAC в Киеве
Завод и склады украинского предприятия UKRTAC полностью уничтожены в результате ракетного удара России по Киеву ночью 19 июля.
Как передает РБК-Украина, об этом основатель компании Северион Дангадзе сообщил в Facebook.
Дангадзе назвал сегодняшнюю ночь "величайшей трагедией за всю историю компании".
"В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады", - написал он.
В то же время основатель компании подчеркнул, что самое главное, что при ударе никто из работников не погиб.
Он отметил, что, несмотря на потерю зданий, оборудования и имущества, невозможно уничтожить команду, ее опыт и профессиональные знания.
"Мы не сдаемся. Мы отстроимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", - подчеркнул Дангадзе.
UKRTAC - это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.
Массированная атака на Киев
Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, в том числе почти всю баллистику, однако есть и попадание.
Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.
В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.
Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.